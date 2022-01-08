إجرام ميسان تلقي القبض على “سمسار” لبيع الاعضاء البشرية

2022/01/08 | 11:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية إجرام ميسان، اليوم السبت، عن القاء القبض على فرد من عصابة يعمل كـ”سمسار” لبيع الاعضاء البشرية.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة بوجود عصابة متخصصة بالاتجار بالأعضاء البشرية يتوزع سكن أفرادها في محافظات أربيل، وبغداد، وميسان، حيث تعمل على شراء الأعضاء البشرية من […]

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