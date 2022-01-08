بعد منع دجوكوفيتش من الدخول.. رئيس الاتحاد الأسترالي للتنس يكسر صمته

2022/01/08 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كسر رئيس الاتحاد الأسترالي للتنس، غريغ تايلي، صمته، السبت، بشأن أزمة النجم الصربي نوفاك دجوكوقيتش، وذلك في فيديو أرسله إلى طاقم عمله

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