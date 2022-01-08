الخلية تعلن مقتل انتحاري في بغداد: المعركة ما تزال مستمرة

2022/01/08 | 11:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، مقتل "انتحاري" وتفكيك حزام ناسف كان يرتديه خلال مداهمة لأحد ألاوكار شمالي العاصمة بغداد.

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وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 كانون الثاني 2022)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، نفذت قوة مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وافواج مغاوير قيادة عمليات بغداد عملية مداهمة لأحد أوكار عصابات داعش الإرهابية، تمكنت خلالها من قتل إرهابي وتفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه، صباح اليوم، ومازالت العملية مستمرة".

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