شاهد بالفيديو.. الجيش العراقي بناة الوطن وحماته | صباحك عراقي

2022/01/08 | 11:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3krdDZT5LU8

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