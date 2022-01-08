خلية الإعلام: القوات الامنية تقتل انتحاري شمالي بغداد

2022/01/08 | 11:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم السبت، عن قيام القوات الامنية بقتل احد الارهابيين وتفكيك حزام ناسف كان يرتديه شمالي بغداد.وقالت الخلية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، نفذت قوة مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وافواج مغاوير قيادة عمليات بغداد […]

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