اليمن: التحالف السعودي يواصل احتجاز 6 سفن نفطية

2022/01/08 | 11:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت شركة النفط اليمنية، السبت، أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي يواصل احتجاز 6 سفن نفطية تحمل 144667 طن من الوقود ولفترات متفاوتة وصلت أقصاها إلى قرابة خمسة أشهر.وأوضحت الشركة في بيان، أن قوات العدوان لاتزال تحتجز 6 سفن نفط منها سفينة واحدة تحمل غاز منزلي، و5 بواخر نفطية حمولتها (135,179) طن من المازوت […]

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