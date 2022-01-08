2022/01/08 | 11:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من قتل إرهابي انتحاري وتفكيك حزام ناسف كان يرتديه خلال مداهمة لأحد ألاوكار شمالي بغداد.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، نفذت قوة مشتركة من اللواء 59 فرقة المشاة السادسة وافواج مغاوير قيادة عمليات بغداد عملية مداهمة لأحد أوكار عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف انه "وخلال العملية تمكنت القوة من قتل إرهابي وتفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه، صباح اليوم ، ومازالت العملية مستمرة، سنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل إرهابي انتحاري وتفكيك حزام ناسف كان يرتديه خلال مداهمة لأحد ألاوكار شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل إرهابي انتحاري وتفكيك حزام ناسف كان يرتديه خلال مداهمة لأحد ألاوكار شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).