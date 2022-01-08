2022/01/08 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، قتل إرهابي انتحاري وتفكيك حزام ناسف كان يرتديه خلال مداهمة لأحد ألاوكار شمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، نفذت قوة مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وافواج مغاوير قيادة عمليات بغداد عملية مداهمة لأحد أوكار عصابات داعش الإرهابية في منطقة الطارمية، تمكنت خلالها من قتل إرهابي وتفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مداهمة تنتهي بمقتل انتحاري وتفكيك حزامه الناسف في الطارمية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مداهمة تنتهي بمقتل انتحاري وتفكيك حزامه الناسف في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).