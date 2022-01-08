الحشد يعلن انطلاق عملية امنية من محورين شمال شرق ديالى

2022/01/08 | 11:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أعلن القيادي في الحشد العشائري احمد الكروي، السبت، عن انطلاق عملية امنية في زور شيخ بابا من محورين شمال شرق ديالى.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات الفرقة الاولى للجيش العراقي انطلقت من محوريين لتنفيذ عملية امنية في عمق زور شيخ بابا شرقي جلولاء تضمنت بساتين واراضي زراعية تمتد لاكثر من 400 […]

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