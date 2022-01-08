نادي السيلية يعلن انهاء ترتيبات انتقال لاعب الشرطة محمد المواس

2022/01/08 | 11:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت إدارة نادي السيلية، اليوم السبت، انهاء كافة الترتيبات الخاصة بالتعاقد مع لاعب الشرطة محمد المواس.وذكرت إدارة النادي، في تصريح تابعته وكالة ايرث نيوز، أن “المواس سيتواجد مع السيلية في الايام القادمة”، مبينة أنه “تم إنهاء كافة الترتيبات الادارية لإنتقال اللاعب من الشرطة الى قطر”.وأضافت أن “التأخر في إنتقال اللاعب جاء […]

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