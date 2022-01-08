2022/01/08 | 11:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتدين هيئة الحشد الشعبي بأشد العبارات استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري مساء يوم الجمعة.وتؤكد هيئة الحشد الشعبي ان اي استهداف للقوات العراقية في اي مكان هو استهداف للحشد الشعبي.وتدعو الهيئة الجهات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث للوقوف على الجهة المنفذة لهذا الاعتداء الجبان.

ظهرت المقالة هيئة الحشد الشعبي تدين استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد الشعبي تدين استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحشد الشعبي تدين استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).