2022/01/08 | 11:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى بعد 3 أشهر على الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقسام سني حول رئاسة البرلمان وسط عدم يقين سياسي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقسام سني حول رئاسة البرلمان وسط عدم يقين سياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).