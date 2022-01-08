ساعتان رياضة أسبوعيا تطيل عمر الانسان

2022/01/08 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أكد طبيب أمراض القلب الروسي الشهير ليو بوكيرا، أن الشخص الذي يمشي ساعتين في الأسبوع، يعيش نحو ست إلى ثماني سنوات أكثر من الشخص الذي يعيش حياة خاملة قليلة الحركة.وأضاف بوكيرا، الذي يشغل منصب رئيس مركز “باكوليف” الوطني للبحوث الطبية لجراحة القلب والأوعية الدموية بموسكو: “سأعطيكم مثالا مفيدا للغاية.أجرى […]

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