مقتل انتحاري وتفكيك حزام ناسف شمالي بغداد

2022/01/08 | 11:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن قيادة عمليات بغداد، السبت، عن قتل إرهابي انتحاري وتفكيك حزام ناسف كان يرتديه خلال مداهمة لأحد ألاوكار شمالي العاصمة.وذكر بيان للقيادة اطلعت عليه /المعلومة/، أنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، نفذت قوة مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وافواج مغاوير قيادة عمليات بغداد عملية مداهمة لأحد […]

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