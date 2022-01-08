الحشد يدين

2022/01/08 | 11:44 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان الحشد الشعبي، الهجوم الصاروخي الذي استهدفت وحدات البيشمركة في بلدة بردي (آلتون كوبري) شمال غرب كركوك.

وتعرضت البيشمركة مساء الجمعة إلى هجوم بعدد من صواريخ الكاتيوشا وسقطت خارج الخطوط القتالية للمحور الخامس دون وقوع إصابات.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان إنها "تدين بأشد العبارات استهداف قوات البيشمركة في ناحية آلتون كوبري"، وأشارت إلى أن "أي استهداف للقوات العراقية في أي مكان هو استهداف للحشد الشعبي".

ودعا الحشد الشعبي الجهات المعنية إلى "فتح تحقيق عاجل في ملابسات الحادث للوقوف على الجهة المنفذة لهذا الاعتداء الجبان".

وقبل ذلك، قالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان إن الهجوم نُفذ بثمانية صواريخ، إلا أن خلية الإعلام أصدرت بياناً وتحدثت فيه عن سبعة صواريخ.

وأشارت الخلية، وهي منفذ إخباري تابع للقوات المسلحة العراقية، إن الصواريخ سقطت في أماكن متفرقة عند التلال المقابلة لبلدة آلتون كوبري "ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثاني في لواء المشاة ٣١ بالفرقة الثامنة".

وأكدت العثور على 8 قواعد في مكان إطلاق الصواريخ.

وسبق أن تعرضت محاور البيشمركة ولا سيما في بردي إلى هجمات مماثلة دون أن تسفر عن سقوط ضحايا.



وعادة ما تنطلق الهجمات من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية.

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