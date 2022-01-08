بعد كورونا وإنفلونزا الطيور.. اكتشاف إصابة بـ

2022/01/08 | 11:45 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة إقليم بيدمونت الإيطالي تم اكتشاف مرض حمى الخنازير الأفريقية القاتل في خنزير بري في المنطقة.

وقالت الحكومة في بيان إن الاختبارات أكدت إصابة خنزير نافق بالمرض في أوفادا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومتراً جنوب غربي ميلانو بشمال إيطاليا.

وتعد حمى الخنازير الأفريقية غير ضارة للبشر ولكنها غالباً ما تكون قاتلة للخنازير مما يلحق خسائر مالية بالمزارعين.

ونشأ هذا المرض في إفريقيا قبل انتقاله إلى أوروبا وآسيا وقتل مئات الملايين من الخنازير في جميع أنحاء العالم.

وقد يمثل هذا الاكتشاف ضربة لمنتجي اللحوم في إيطاليا لأن الحكومات غالباً ما تمنع استيراد منتجات لحوم الخنازير من البلدان التي يتم اكتشاف المرض فيها كوسيلة لمنع انتشاره.

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