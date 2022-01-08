الإطار التنسيقي: الحزبان الكورديان لن يكونا مع طرف ضد آخر من الشيعة

2022/01/08 | 11:46 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في الإطار التنسيقي محمد الغبان، إن وفد الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني حريصان على وحدة الموقف الشيعي.

يأتي هذا بعد اجتماع عقده الوفد المشترك للحزبين الكورديين الرئيسيين مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري لبحث عملية تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وكتب الغبان على حسابه في تويتر "في لقاء وفد الحزبين الكرديين مع الفتح...



أكدا حرصهما على توصل المكون الشيعي الى التفاهم وان دورهم سيكون باتجاه حل الأزمة وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة".

وأضاف أن وفد الحزبين الكورديين أكد خلال اللقاء أيضاً أنه لن يكون "مع طرف دون آخر حرصاً على استقرار العملية السياسية وتشكيل حكومة ناجعة".

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