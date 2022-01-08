عزت الشابندر: الموقف الكوردستاني الموحد سيدفع باتجاه

2022/01/08 | 11:46 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السياسي العراقي الشيعي عزت الشابندر إن الموقف الكوردستاني الموحد سيدفع باتجاه التوافق على تشكيل الحكومة الجديدة درءاً للتداعيات المحتملة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي يوم غد الأحد أولى جلساته لكنه جدول أعماله يخلو من انتخاب رئيس للمجلس ونائبيه بسبب عدم التوافق بشأنهم.

وكتب الشابندر على حسابه في تويتر "الجلسة البرلمانية الأولى في التاسع من هذا الشهر ستنتهي بترديد القسم للنواب الفائزين".

وأضاف أن "الموقف الكوردستاني الموَحّد والمسؤول يدفع باتجاه التوافق على تشكيل الحكومة القادمة اتّقاءً للتداعيات المحتملة".

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