وفد الحزبين الكورديين يواصل زيارته لبغداد ويلتقي المالكي

2022/01/08 | 11:46 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل وفد الحزبين الكورديين الرئيسيين لقاءاته في بغداد مع مختلف القوى العراقية لبحث تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

والتقى الوفد المشترك للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني صباح اليوم السبت مع قادة الإطار التنسيقي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وذلك قبل يوم من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان يوم غد.

ويوم أمس، التقى الوفد الكوردي المشترك مع كبار المسؤولين في التيار الصدري فضلاً عن لقاء مع تحالفي "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي و"عزم" برئاسة خميس الخنجر.

كذلك تباحث الوفد الكوردي مع ائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري.

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