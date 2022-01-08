الحلبوسي والخنجر يصلان أربيل في ظل حراك مكثف لتشكيل الحكومة

2022/01/08 | 11:47 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس تحالف (تقدم) محمد الحلبوسي وزعيم تحالف (عزم) خميس الخنجر إلى أربيل في ظل حراك مكثف لتشكيل الحكومة.

يأتي هذا في وقت يجري فيه وفد كوردي مشترك يمثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني مفاوضات في بغداد مع مختلف القوى العراقية.

ومن المقرر أن يعقد الحلبوسي والخنجر، المتحالفين لتمثيل المكون السني، عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين في إقليم كوردستان للتباحث بشأن تشكيل الحكومة.

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