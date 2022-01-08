2022/01/08 | 11:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الجمعة، قائمة تضم 50 مطارا بالولايات المتحدة سيكون بها مناطق عازلة عندما تتحول شركات الاتصالات اللاسلكية إلى العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في 19 يناير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبكات الجيل الخامس. . استعداد أميركي وسط مخاوف من تداخل الإشارات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شبكات الجيل الخامس. . استعداد أميركي وسط مخاوف من تداخل الإشارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).