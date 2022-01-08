بغداد.. قوات الأمن تقتل انتحارياً وتفكك حزامه الناسف وتعرض صورته

2022/01/08 | 11:47 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم السبت عن مقتل انتحاري وتفكيك حزام ناسف كان يرتديه خلال مداهمة لأحد ألاوكار شمالي بغداد.

وقالت القيادة في بيان أوردته خلية الإعلام الأمني التابعة للقوات المسلحة، إن قوة أمنية نفذت، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، "عملية مداهمة لأحد أوكار عصابات داعش الإرهابية، تمكنت خلالها من قتل إرهابي وتفكيك الحزام الناسف الذي كان يرتديه صباح اليوم".

ولم يذكر البيان الموقع الذي قُتل فيه الانتحاري، لكنه أشار إلى أن "العملية مستمرة ما زالت".

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