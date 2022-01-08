كاميرا مراقبة ترصد لحظة اصطدام سيارة بواجهة مطعم.. هذا ما حدث للزبائن

2022/01/08 | 11:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت كاميرا مراقبة لحظة اصطدام سيارة مسرعة بشكل مباشر في واجهة مطعم في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية، حيث اقتحمت السيارة رباعية الدفع المطعم بشكل مفاجئ، ما تسبب في إصابة مارناسيا برسي البالغة من العمر 20 عامًا التي عانت من إصابات متعددة في أنحاء جسدها، نقلت على إثرها إلى المستشفى.

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