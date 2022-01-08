صباح الخير على أمة السلام... صباح المحبة للناس أجمعين - عباس علي العلي

2022/01/08 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي السلام في عالم الصراعات والتزاحم على كل شيء يبدو أصعب من فرص السلام في مجتمع يعي أن وجود الإحساس المشترك في قلوب وعقول أفراده قد لا يكلف الكثير من ثمن ونتائج ما نتنازع عليه، الوجود الكبير والعظيم الذي نحن فيه بشيء من التنظيم الضروري يخفف من وطأة الهم الفردي الذي سينسحب على واقع الحياة برمتها، نحن لا نخترع القوانين الكلية فهي نتاج أصلي بحاجة للفهم فقط.ما نحتاجه فعلا أن نحاول أن نبعد عن عقولنا ف ......





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