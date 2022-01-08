سلطات الاحتلال تبدأ عامها الجديد بمخططات استيطانية تهويدية جديدة في القدس المحتلة - مديحه الأعرج

2022/01/08 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الإستيطان الأسبوعي من 1/1/2022-7/1/2022إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتشهد مدينة القدس المحتلة مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلى وبلدية موشيه ليئون والجمعيات الاستيطانية ، وتواطؤ القضاء الاسرائيلى بهدف تحجيم الوجود الفلسطينى فى المدينة ، من خلال مخططات استيطانية واسعة ولا تتوقف ومن خلال شن حرب على المقدسيين والتوسع ......





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