الحلبوسي والخنجر في أربيل للقاء مسعود بارزاني (صورة)

2022/01/08 | 11:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد

وصل زعيما تحالف "تقدم" و"عزم" محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، السبت، إلى أربيل للقاء زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

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وقال مراسل "ناس"، (8 كانون الثاني 2021)، إنّ اللقاء سيشهد مزيد منم المباحثات حول الجلسة الأولى للبرلمان يوم غد الأحد ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

وتجري الزيارة بلالتزامن مع وجود وفد كردي مشترك للتباحث مع القوى السياسية في بغداد بذات الصدد.

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