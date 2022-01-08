الديوانية : فريق طبي يتمكن من اجراء عملية استئصال المرئ الجزئي و ربط المعدة بالمرئ على مستوى الرقبة



الديوانية : فريق طبي يتمكن من اجراء عملية استئصال المرئ الجزئي و ربط المعدة بالمرئ على مستوى الرقبة
2022/01/08 | 11:57 - المصدر: المورد نيوز
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