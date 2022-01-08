قوة أمنية تعتقل قيادياً في الاتحاد الوطني بكركوك

2022/01/08 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكألقت قوة خاصة القبض على العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني غازي كركوكي في مدينة السليمانية، وفقا لما أعلنه نجله اليوم السبت.

وقال نجله دانا غازي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن قوة تابعة للحزب داهمت منزل والده، في منتصف الليل، واقتادته إلى مكان مجهول".

هذا ولم يصدر أي تعليق من الأجهزة الأمنية في محافظة السليمانية حول حادثة الاعتقال.

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