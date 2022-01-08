أسعار الدولار تعاود الارتفاع مع بداية الأسبوع

2022/01/08 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عاودت أسعار الدولار، اليوم السبت، الارتفاع بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسل بغداد اليوم إن أسعار صرف الدولار عاودت الارتفاع في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث كانت الأسعار كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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