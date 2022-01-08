الديمقراطي يلوح بإعلان الكتلة الاكبر في جلسة الغد ويؤكد: مباحثاتنا مستمرة مع الكتل

2022/01/08 | 12:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، عن تفاصيل زيارة رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي إلى اربيل ، فيما رجح إمكانية اعلان الكتلة الاكبر في جلسة الغد.وقال عضو الحزب عصمت رجب، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “التحالفات الكتل السياسية لم تعلن بشكل رسمي، كون ان الاجتماعات مستمرة لغاية الان”.وأضاف رجب، أن “وفداً […]

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