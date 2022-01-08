الشطري يبحث في النجف الأشرف ملفي الجريمة المنظمة والمخدرات

2022/01/08 | 12:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانبحث رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، اليوم السبت، في محافظة النجف الأشرف ملفي الجريمة المنظمة والمخدرات.وقال الشطري خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه " استمتع الى طبيعة التهديدات في محافظة الأشرف"، مؤكداً أن "جهاز الأمن الوطني سيعمل على تأمين الوضع في المحافظة".وأشار الى أن "هناك تحديات تواجه المحافظة تمت مناقشتها واستعرض خطط معالجتها"، مشدداً على "وجود خطط لمعالجة جميع هذه التحديات".بدوره، قال النائب الأول لمحافظ النجف الأشرف هاشم الكرعاوي إن "اللقاء بحث الحديث عن أهمية النجف كونها مدينة سياحية وضرورة معالجة ملف المخدرات بشكل دقيق"، مبيناً أنه "تم التنسيق بشكل فاعل مع جهاز الأمن الوطني لاستتباب الملف الأمني".وأكد الكرعاوي على "أهمية بناء المعلومة ويجب أن يكون مسؤول الأجهزة الأمنية من داخل النجف الأشرف"، مشيراً الى أن "القوات القتالية تم سحبها ،وأن المحافظة بحاجة إلى آليات ومصادر تمويلية للأجهزة الأمنية".

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