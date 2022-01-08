2022/01/08 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أفادت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، باعتقال ارهابي حاول دخول ايمن الموصل وتضبط اعتدة في نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بعمليتين منفصلتين نفذتا وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 16 وبالتنسيق مع استخبارات لواء المشاة 75 واستخبارات فوجه الثالث اثمرت عن القاء القبض على ارهابي من لمطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب حاول الدخول الى ايمن الموصل من منطقة العريج".

وأضافت ان "القوة تمكنت من ضبط 4 صواريخ نمساوي وحشوات وزعانف للصواريخ من مخلفات داعش الارهابي في قرية الحقول بنينوى من قبل الفوج الثالث لواء المشاة الثالث وعلى اثر معلومات لشعبة استخبارات الفرقة 16"، مبينة انه "جرى بعدها تسليم الارهابي لجهة الطلب ، فيما قام الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابي حاول دخول ايمن الموصل وضبط اعتدة في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابي حاول دخول ايمن الموصل وضبط اعتدة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).