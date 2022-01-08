2022/01/08 | 12:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شيع ابناء محافظة واسط، اليوم السبت، مدير مؤسسة الشهداء ومعاونه واثنان من موظفي المؤسسة.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن “ابناء محافظة واسط قاموا بتشييع اليوم، مدير مؤسسة الشهداء ومعاونه واثنان من موظفي المؤسسة الذين توفوا أمس، اثر حادث مروري على طريق كوت – بغداد”.

ظهرت المقالة صور: تشييع جثمان مسؤول في محافظة واسط أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: تشييع جثمان مسؤول في محافظة واسط) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: تشييع جثمان مسؤول في محافظة واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).