بالصور.. الساعدي يصل أربيل لبحث تعزيز التنسيق الأمني المشترك

2022/01/08 | 12:34 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل قائد جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عبد الوهاب الساعدي إلى أربيل اليوم السبت لبحث عدد من الملفات الأمنية وعلى رأسها تعزيز التنسيق الأمني بين أربيل وبغداد.

وقال مراسلنا إن الساعدي عقد فور وصوله إلى أربيل اجتماعاً مع وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد بحضور مستشارين عسكريين من التحالف الدولي.

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