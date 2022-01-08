2022/01/08 | 12:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ نينوى..أبدى عضو الجبهة العربية في كركوك نصير العبيدي، السبت، رفضه تولي محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان لدورة جديدة.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحلبوسي وسع نفوذه عن طريق استخدام المال، ونرفض الصفقات السياسية المشبوهة التي تريد فرض إرادتها على حساب المصلحة العامة للبلد”.وأضاف أن “مواطني المناطق المحررة يرفضون تولي الحلبوسي، ويطالبون من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرب كركوك يرفضون تجديد ولاية الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرب كركوك يرفضون تجديد ولاية الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).