التجارة تخطط لاستيراد 500 الف طن من الحنطة خلال العام الحالي

2022/01/08 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، أن وزارة التجارة ستستورد 500 الف طن من الحنطة خلال العام 2022.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة، ميثاق الخفاجي، في تصريح لصحيفة الصباح واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التجارة ستستورد 500 الف طن من الحنطة خلال العام الحالي لتغطية الطلب من قبل البطاقة التموينية"، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة ستزرع نصف الأراضي المقررة لها بسبب ازمة المياه.

وأضاف أن "هناك حنطة في وزارة الزراعة لم توزع فنقوم بإتلافها ونوزعها بعد فحصها كعلف حيواني".

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