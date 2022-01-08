القصف التركي يفجر محولات كهربائية ويحرق اراضي زراعية في دهوك

2022/01/08 | 12:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/دهوك..جدد الطائرات التركية، السبت، قصفها لمواقع وقرى مختلفة ضمن محافظة دهوك في إقليم كردستان.وقال مصدر محلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الطائرات قصفت فجر اليوم قرى منطقة نهولي التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك”.وأضاف أن “القصف أسفر عن حرق مساحات زراعية واسعة وتفجير محولات الكهرباء في المنطقة، فضلا عن تهجير عشرات المواطن من قراهم، […]

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