2022/01/08 | 12:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، القبض على ارهابي حاول دخول ايمن الموصل، فيما أشارت إل ضبط اعتدة في نينوى.

وذكر بيان لخلية الاعلام، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعمليتين منفصلتين نفذتا وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ وبالتنسيق مع استخبارات لواء المشاة ٧٥ واستخبارات فوجه الثالث اثمرت عن القاء القبض على ارهابي من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب حاول الدخول الى ايمن الموصل من منطقة العريج".

وفي عملية منفصلة، أضاف البيان، أنه "تم ضبط ٤ صواريخ نمساوي وحشوات وزعانف للصواريخ من مخلفات داعش الارهابي في قرية الحقول بنينوى، من قبل الفوج الثالث لواء المشاة الثالث، على اثر معلومات لشعبة استخبارات الفرقة ١٦ ".

وأشار إلى، أن "الارهابي تم تسليمه لجهة الطلب، فيما قام الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعياً".

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