2022/01/08 | 12:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وصف السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، حلف شمال الأطلسي (الناتو) بأنه من “بقايا الحرب الباردة”، وأن توسع الحلف شرقا انتهاك لمبدأ عدم قابلية الأمن في أوروبا للتجزئة.وقال السفير الروسي في تعليقات قبل أيام من انعقاد المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها: “إن توسع الناتو نحو الشرق يتعارض مع المبدأ المتفق عليه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا: الناتو من مخلفات الحرب الباردة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا: الناتو من مخلفات الحرب الباردة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).