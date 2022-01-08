2022/01/08 | 12:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد الاطار التنسيقي والوفد الكردي، السبت، على عدم الوقوف مع طرف على حساب طرف اخر من اجل ديمومة العملية السياسية والحفاظ عليها.وذكر بيان للاطار اطلعت عليه /المعلومة/، أن “قادة الاطار التنسيقي استقبلوا، اليوم، الوفد الكردي المشترك برئاسة عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني عماد احمد وجرى خلال اللقاء بحث اخر التطورات السياسية والامنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان رسمي: الاطار والكرد يتفقان على عدم الوقوف مع طرف على حساب الآخر) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان رسمي: الاطار والكرد يتفقان على عدم الوقوف مع طرف على حساب الآخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).