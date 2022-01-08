عواصف رعدية وانخفاض في الحرارة منتصف الاسبوع

2022/01/08 | 12:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة ، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة منتصف الأسبوع الحالي.وذكر بيان للهيئة اطلعت عليه /المعلومة/، أن “الحالة الجوية في البلاد خلال اليوم السبت سيكون في المنطقة الوسطى صحو مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجياً، […]

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