صحيفة أميركية: معظم الآثار في المتحف الصهيوني مسروقة من العراق بمساعدة الإمارات

2022/01/08 | 12:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة ستار اند سترايب الامريكية، بان معظم الاثار المنهوبة من دول الشرق الاوسط بما فيها العراق وسوريا واليمن والاردن يتم تزويدها بوثائق ملفقة من قبل تجار الاثار في الكيان الصهيوني حيث تأتي من الامارات مركز التهريب الرئيسي في المنطقة .وذكر التقرير الذي ترجمته /المعلومة/ ان ” الملياردير الامريكي من […]

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