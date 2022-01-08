ضبط 4 حاويات مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر الشمالي

2022/01/08 | 12:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة الكمارك، اليوم السبت، عن ضبط اربع حاويات مخالفة للضوابط في ميناء ام قصر الشمالي.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة ضبط (4)حاويات حديدية حجم (40)قدم تحتوي على (دراجات ناريه مستعمله) مخالفه لضوابط وشروط الاستيراد […]

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