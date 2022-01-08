سيسهم بفك الإختناقات.. تصاعد الاعمال بمشروع ستراتيجي وسط ميسان

2022/01/08 | 12:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ميسان … اكد المهندس المقيم لمشروع تقاطع مجسر الكرامة في محافظة ميسان اسعد محسن ،السبت، الاستمرار وبوتيرة متصاعدة بانجاز الاعمال الخاصة بالمشروع، مشيرا الى ان نسب الإنجاز وصلت الى اكثرمن 60%، ومن المؤمل انتهاء الاعمال نهاية 2023.وقال محسن في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “الكوادر الهندسية التابعة لمديرية البلديات العامة، احدى تشكيلات وزارة الاعمار والإسكان، […]

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