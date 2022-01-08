عشية التئام البرلمان الجديد .. الحلبوسي إلى أربيل للقاء مسعود بارزاني

2022/01/08 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

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يجري زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي زيارة إلى أربيل وذلك قبيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بدورته الجديدة.ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن الحلبوسي سيلتقي الزعيم الكردي مسعود بارزاني للتباحث حول انعقاد الجلسة وتسمية رئيس لمجلس النواب ونائبيه إضافة إلى آخر المستجدات حول الحراك السياسي الجاري لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

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