اليوم.. الاطار والتيار وجها لوجه لحسم الكتلة الاكبر

2022/01/08 | 13:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..رجح ائتلاف دولة القانون , السبت , حصول لقاء مباشر خلال الساعات المقبلة بين وفد من قوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري لحسم مسالة الكتلة الأكبر , مبينا انه في حال عدم حصول توافق فان الاطار سيمضي بإعلان نفسه ككتلة اكبر لتقاربه مع القوى السياسية الأخرى .وقال القيادي بالائتلاف وائل الركابي […]

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