الإطار التنسيقي يكشف عن رقم مفاجئ لعدد نوابه بجلسة الغد

2022/01/08 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن القيادي في الإطار التنسيقي محمد سعدون الصيهود، اليوم السبت، ان عدد مقاعد البرلمان التي يمتلكها الإطار تتجاوز المئة مقعد وبتالي فإنهم سيدخلون جلسة الأحد بهذا العدد لكن الأنف لازال قائما لغرض اعلان الائتلاف بين الإطار والتيار.وقال الصيهود لـ (بغداد اليوم ) ان "جلسة الغد قد لاتشهد تقديم طلب رسمي بمن هي الكتلة الاكبر لا من اطاره ولا من التيار وبتالي ستبقى الأمور مفتوحة لما بعد الاتفاق النهائي الذي ستمتد المفاوضات لحين إعلانه إلى مابعد جلسة البرلمان وهنا يعني ان السنة لن يقدموا مرشحهم غدا لرئاسة البرلمان لحين توافق البيت الشيعي والكرد كذلك لن يرشحوا شخصية لرئاسة الجمهورية مالم يعلن الاتفاق الشيعي الذي سيولد من خلاله المرشح لرئاسة الوزراء وهنا سيمرر مرشحي البيوتات ( شيعية وسنية وكردية ) بسلة واحدة".

وأضاف ان "السنة والكرد تحدثوا لنا بصراحة انهم لن يكونوا مع طرف شيعي على حساب طرف اخر وينتظرون منا التوافق لغرض تمرير رئيس البرلمان ونائبيه حتى تتم بعدها الخطوة الثانية بتمشية رئيس الجمهورية الذي سيكلف مرشح الشيعة لغرض تشكيل الحكومة المقبلة".وتابع الصيهود ان "الحوار لازال مفتوح وقائم مع التيار الصدري وزعيمه لغرض التوافق لإعلان الكتلة الشيعية الأكبر عددا حينها ستقدم طلبها الرسمي للرئيس السن لغرض اعتمادها داخل البرلمان حينها تبدأ الخطوات الأخرى بأختيار مرشح رئاسة الوزراء والاتفاق على حكومته".

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