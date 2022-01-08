احتجاجات في فرنسا رفضاً لشهادة اللقاح وتصريحات ماكرون

2022/01/08 | 13:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وسائل اعلام فرنسية بأن احتجاجات اندلعت في باريس ومدن فرنسية أخرى، رفضا للإجراءات الخاصة بشهادة اللقاح، ولتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة التي وصفت بالنابية تجاه غير المطعمين.وخرجت المظاهرات تلبية لدعوات أطلقتها “حركة السترات الصفر” و أحزاب وجمعيات حقوقية وغيرها، وسط إجراءات أمنية كبيرة.وأثارت تصريحات للرئيس الفرنسي تجاه غير المطعمين ضد […]

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