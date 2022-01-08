رسمياً.. الشرطة خارج دوري أبطال آسيا 2022

2022/01/08 | 13:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد الاسيوي بكرة القدم، عن الفرق المشاركة في نسخة 2022 من دوري الابطال.ونشر الاتحاد تفاصيل الفرق ومباريات الملحق، حيث تواجد من العراق فقط فريقي القوة الجوية والزوراء.وكان من المفترض أن يلعب الشرطة في الملحق المؤهل لدوري المجموعات، لكن حل محله ناساف الاوزبكي.وسيواجه ناساف فريق بني ياس الاماراتي في ملحق […]

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