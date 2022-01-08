2022/01/08 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصل الوفد الكردي سلسلة لقاءاته في العاصمة بغداد حيث عقد اجتماعا مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وذكرت مصادر مقربة من الوفد المشترك من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين ان الوفد بحث مع المالكي مسار العملية السياسية والتوافقات التي تسبق عقد الجلسة الاولى للبرلمان تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة.وكان الوفد الكردي قد عقد لقاءات مع رئيس الجمهورية والتيار الصدري وتحالف تقدم وعزم وتحالف الفتح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد الحزبين الكرديين يلتقي نوري المالكي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد الحزبين الكرديين يلتقي نوري المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).